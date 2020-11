First Impression uit Tilburg, van plaatjes draaien tot video's in alle Europese Basic-Fits

Als in het Franse Toulouse bij Basic-Fit sporters zwetend naar de film met een blije instructeur kijken, dan is die film kort daarvoor gestart in Tilburg. Dat is zo bij 850 clubs van Basic-Fit in Europa. Geluid, licht en visuals bij die sportscholen is het werk van First Impression. Het Tilburgse bedrijf begon 23 jaar geleden als een drive-in-show. Het groeide explosief, verhuurt apparatuur, maakt winkelconcepten en overweegt nu om de vleugels uit te slaan naar de VS. Een van de grote klanten is parfumerieketen Rituals, die bouwt aan meer dan duizend winkels in 27 landen.