Five Guys Tilburg gesloten, aantal burgerbakkers binnenstad daalt naar acht

Het komt niet helemaal als een verrassing, na de gedwongen coronasluiting eerder dit jaar ging de Tilburgse vestiging al niet meer open.



Five Guys zetelde niet lang aan het Vreedeplein: eind 2018 werd de zaak geopend in het pand waar voorheen de Mango was gevestigd. Een jaar eerder was Five Guys aan het Nederlandse avontuur begonnen.



In Amerika werd Five Guys meerdere keren uitgeroepen tot beste hamburgerketen van het land. Hoewel de Five Guys-burgers goede ‘vette jongens’ waren, waren ze - klonk het in Tilburg - ook wel erg prijzig.