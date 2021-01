Fladderiep van Moergestel is kassiewijle en nu springt die bedrijfshal extra in het oog

video Aanslag op Poolse supermarkt in Tilburg, getuige hoorde meerdere daders praten

4 januari TILBURG - Bij de Poolse supermarkt Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg is in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur een explosief afgegaan. Daardoor is brand uitgebroken, die relatief snel geblust werd. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Het is de vijfde aanslag op een Poolse supermarkt in korte tijd, de vierde op een zaak van dezelfde eigenaar. Die in Aalsmeer en Beverwijk waren van de familie Mahmoed.