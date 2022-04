Flink probleem voor flitsbezorger Flink in Tilburg: zaak moet van gemeente weg uit de Korte Tuinstraat

Opmerkelijke wending in het dossier flitsbezorgers: de Flink-vestiging aan de Korte Tuinstraat valt volgens de gemeente in de categorie ‘postorder- of internetbedrijven'. Daardoor past het niet in het bestemmingsplan: er is op die plek alleen detailhandel toegestaan. Als de zaak niet verdwijnt, wil de gemeente een dwangsom opleggen. Al kan Flink daar de komende tijd nog tegen in bezwaar.