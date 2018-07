Flinke bermbrand op Meierijbaan in Tilburg

Bij verbouwing van kerk in Esbeek worden grenzen opgezocht

20:03 ESBEEK - De verbouwing van de Esbeekse Adrianuskerk tot samenwijsaccommodatie is halverwege. Steeds duidelijker is te zien hoe het toekomstige onderkomen van de basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang er uit komt te zien. In de voorheen zo donkere kerk stroomt het licht nu naar binnen.