Flinke brand op zolder van monumentaal pand karaokebar in Tilburg

De hulpdiensten blusten door middel van slangen die via de eerste verdieping naar binnen werden gerold. Ook een hoogwerker kwam ter plaatse. Dakpannen van het pand werden verwijderd om de brand makkelijker te blussen. Een deel van het dak aan de achterkant van het gebouw is verwoest door de vlammen.



Mensen die nog binnen waren, stonden op tijd buiten. Wel ademden drie medewerkers van de bar rook in, daar werden ze ter plekke voor behandeld. Een hond werd door de brandweer uit het pand gered. Het dier ademde eveneens rook in, maar maakt het goed en mocht met zijn baasjes naar huis.



Een medewerker van de karaokebar ontdekte de brand op de zolder, waar de opslag is. Het café deelt het monumentale pand met kledingwinkel Vive. De zolder is in gebruik door de karaokebar. Er wonen geen mensen. De eerste verdieping stond leeg.