Flinke kritiek op Goirle over perikelen rond stichting Jong en Mainframe

GOIRLE - In de gemeenteraad van Goirle klonk veel kritiek over de perikelen rond stichting Jong en jongerencentrum Mainframe. Wethouder Piet Poos van Goirle liet eind vorige maand aan stichting Jong weten dat de huur van hun gebouw Mainframe medio 2021 opgezegd wordt. Het gebouw moet in 2023 plaatsmaken voor woningbouw. De stichting voelde zich daardoor overvallen.

In dat debat kon de raad alleen vragen stellen over de gang van zaken rond het opzeggen van de huur en de toekomstige rol van stichting Jong in het jongerenwerk. Volgens wethouder Poos is de huur dan wel opgezegd per 1 juli van het volgend jaar, maar stichting Jong heeft nog tot begin 2023 om een ander onderkomen te zoeken. Dat had hij in gesprek met hen niet meer kunnen zeggen.

Zonder huisvesting

De wethouder stelde zich een organisatie voor die zonder eigen huisvesting kan werken. Hij vond dat de stichting zich maar moest aanpassen aan een veranderende maatschappij. En daarin is volgens hem een eigen onderkomen niet essentieel. De wensen die stichting Jong in 2016 in een programma van eisen verwoord had, konden volgens hem alleen maar uitgevoerd worden in een veel te duur gebouw.

Al was het niet de bedoeling van dit debat om uitspraken te doen over de wethouder, toch klonk er stevige kritiek. Pernell Criens (PvdA) verweet hem dat hij de gevoeligheid in het dorp over dit onderwerp onderschat had. Wethouder Poos bestreed dat: hij had alleen de impact van zijn bericht op het bestuur van de stichting verkeerd ingeschat. Hij omschreef zijn houding in de gesprekken als kritisch professioneel. “U hebt geen idee hoe dat ontvangen is”, reageerde Henk Gabriëls (Pro Actief Goirle). “De communicatie moet warm zijn.”

Mainframe

Een ander heikel punt was een raadsbesluit in 2019 om te bezuinigen op kapitaalslasten. Daar valt volgens de wethouder ook Mainframe onder. Stichting Jong kan daar door een regeling van de gemeente gratis gebruik van maken. De gemeente betaalt dus de huurkosten. Die bezuiniging betekende volgens Gabriëls niet dat het jongerenwerk dus geen eigen honk meer hoefde te hebben. Hij riep de wethouder op om in gesprek te gaan met het bestuur van de stichting. Dat moet vandaag plaatsvinden. In een reactie liet bestuurslid Jorien de Rooij weten dat hij dat gesprek zonder overleg gepland heeft op een tijd dat zij en de voorzitter moeten werken. Het is dus de vraag of het inderdaad door kan gaan.

Onder toezicht

Overigens gaf wethouder Johan Swaans te kennen dat de provincie gisteren al had gereageerd op de wijzigingen in de begroting die afgelopen dinsdag waren voorgesteld. De gewijzigde begroting is beoordeeld als ‘reëel en structureel’. Daarmee is de dreiging met preventief toezicht door de provincie van de baan.