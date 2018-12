Flinke lading gestolen airbags gevonden op industrieterrein in Tilburg

Bijna elf jaar cel voor webcamaf­per­ser Aydin C., uit Tilburg, hij staat nog terecht voor zaak Amanda Todd

15:02 TILBURG - Webcampafperser Aydin C. (40) uit Tilburg heeft in hoger beroep van het gerechtshof Amsterdam opnieuw 10 jaar en 8 maanden cel gekregen. De afperser werd internationaal berucht vanwege de dood van een van zijn slachtoffers, de Canadese tiener Amanda Todd. Daarvoor zal hij in Canada nóg een keer voor de rechter staan.