Flinke opknapbeurt voor Pater van den Elsenplein in Tilburg: ‘De beleving is terug in de wijk’

TILBURG - Het is druk op het Pater van den Elsenplein in Tilburg-Zuid. Na een flinke opknapbeurt wordt de officiële opening door wethouder Bas van der Pol beschenen door een vriendelijke voorjaarszon. De bewoners van de wijk zijn tevreden over de veranderingen.

„Het is in alle opzichten vooruit gegaan”, is het eerste wat buurtbewoner Hendri Stuiver zegt. „Het is een nette, rustige buurt geworden.” Het plein werd vroeger beheerst door de Jumbo, gehuisvest in een noodgebouw. Rondom lag parkeergelegenheid. Nu is de supermarkt verhuisd naar de plint van een appartementengebouw. De vlakte heeft plaats gemaakt voor gras.

© Pix4Profs / Jules van Iperen

„Er is alleen nog weinig voor de jeugd”, vervolgt Stuiver. „Er was hier vroeger veel hangjeugd. Met Robert Martens wil ik de oude kantine van voetbalvereniging KS Broekhoven, dat vier jaar geleden failliet ging, heropenen als buurthuis. Dan kunnen de jongeren daar naartoe. Iedereen is welkom. Maakt niet uit wat voor achtergrond ze hebben. Ik wil er iets gaan doen aan beweging voor kinderen. In ieder geval is de beleving in de wijk weer terug. En dat is belangrijk.”

‘Vijf keer is scheepsrecht?’

Het is inderdaad gezellig op het plein. Veel kinderen met hun ouders. Er wordt soep uitgedeeld. Mensen lopen rond met frikandellen, bitterballen, kroepoek. Uit een fikse geluidsinstallatie loeit Nederlandstalige muziek. Onder een afdakje staan mannen te biljarten. Alvast een vooruitblik naar het toekomstige buurthuis. Een draaimolen die op het veldje staat is in trek bij de kinderen.

„Die zouden ze eigenlijk moeten laten staan”, zegt Hans van der Schroef, die de opknapbeurt begeleid heeft. „Zoiets heeft een buurt nodig, een centrale plek waar iedereen samenkomt. Helaas zijn de mensen bang dat het beschadigd wordt. We hebben mazzel gehad met deze opknapbeurt. Er zijn veel pogingen geweest die mislukt zijn. In 2013 riep toenmalig wethouder Berend de Vries nog, ‘is vijf keer dan scheepsrecht?’ Het is ook complex om het voor elkaar te krijgen. Maar we hebben het opgepakt, met bouwbedrijf Van de Ven en de woningbouwcorporaties. De Jumbo is verplaatst, en in 2020 zijn de appartementen opgeleverd. In de plint zitten meer winkels. De wijk heeft nu zijn plein weer terug. Nu moeten de woningen aan de zuidkant van het plein nog een facelift krijgen.”

Nummer 54 doet dienst als wijkmuseum. Er hangen nu foto’s die kinderen van basisschool Don Sarto gemaakt onder begeleiding hebben. Enes Malik laat trots zijn foto’s zien. Zijn moeder Feride Kaya, geboren in de wijk, is ook gelukkig met de veranderingen. „Het plein is er sterk op vooruit gegaan. Het is echt een vooruitgang dat de hangjongeren hier nu weg zijn. Het zou wel prettig geweest zijn als er iets meer winkels bijgekomen waren, zoals een drogist.”

