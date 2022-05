Flinke ravage in Tilburg: vier auto’s botsen op elkaar, twee gewonden naar het ziekenhuis

Bekende oplichter wilde Tilburgse moeder van zijn kind laten doden door huurmoorde­naar

BREDA\TILBURG – De notoire oplichter Stan T. wilde in maart en april vorig jaar zijn 35-jarige ex uit Tilburg, de moeder van zijn kind, om het leven laten brengen. Daarom had hij 5000 euro geboden, denkt justitie. Dinsdag stond zijn zaak voor het eerst bij de rechtbank in Breda op de planning.

