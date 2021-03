Flinke schade aan dak na woningbrand in Tilburg

‘Mag ik alsje­blieft mijn ketting terug?’ Inés’ dierbare ketting met gravering overleden vader gestolen

9:53 TILBURG - Ze kan het zelf nog amper geloven. Nadat vorige week een inbreker meerdere spullen uit haar huis stal, kreeg Inés Lajimi pas na een tijdje door dat een van haar dierbaarste bezittingen óók weg was: een ketting met de gravering van haar overleden vader. In een facebookpost roept ze Tilburgers op om te zoeken naar haar gouden ketting. ,,Dit is het enige voorwerp dat ik nooit zal kunnen vervangen.”