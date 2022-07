Flinke schade na botsing tussen twee auto’s in Kaatsheuvel

Tilburger krijgt 15 maanden en tbs na verkrach­ting 14-jarige

De rechtbank in Breda heeft donderdag vijftien maanden cel en tbs met voorwaarden opgelegd aan een Tilburger, omdat hij een 14-jarig meisje heeft verkracht in Tilburg. Ook pleegde hij ontucht met een 11-jarig meisje in Oude Pekela en had hij kinderporno op z’n computer. De man pleegde de misdrijven in 2019 en 2020.

