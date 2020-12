Flinke stijging vuurwerkoverlast in Tilburg: van 140 vorig jaar naar 380 nu

De afgelopen week kwamen er bij de gemeente 55 meldingen van overlast binnen, een jaar eerder waren het er 26 in diezelfde periode. Tussen begin november en afgelopen zondag waren er 270 klachten versus 104 een jaar eerder. De hoogste stijging ligt in de maand ervoor: van begin oktober tot begin november kwamen er 54 meldingen binnen. Een jaar eerder waren dat er tien.



Niet alleen in Tilburg is die toename te zien, het is een landelijke trend. Door corona zitten mensen meer thuis, mogelijk valt het daardoor meer op. Volgens de gemeente kan het ook zijn dat mensen zich er dit jaar eerder aan ergeren (vanwege corona én omdat groot vuurwerk afsteken dit jaar niet is toegestaan).