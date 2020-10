Flitspaal in Moergestel binnen 24 uur plat: ‘Ons vatte ze nie meer’

HC Til­burg-trai­ner Delmée noemt straf voor Kampong ‘fors’: ‘Daar ging het ons niet om’

14 oktober De tuchtcommissie van de KNHB liet het bij een boete voor Kampong na ‘coronagate’ in Tilburg, de leiding van de hockeybond was strenger: drie punten aftrek en de wedstrijd in de hockey-hoofdklasse moet overgespeeld worden.