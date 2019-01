Floor (8) uit Tilburg publiceert eerste dichtbundel vol ‘elfjes’

TILBURG - Het begon allemaal in een klein zelf geknutseld boekje, maar nu gaat de acht jarige Floor Jongenelen over op het echte werk. Op donderdag 21 februari presenteert Floor haar eigen dichtbundel ‘11 elfjes’. Het boekje bestaat uit korte gedichtjes van elf woorden die gaan over alles wat er om gaat in het hoofd van een 8-jarige: school, vakantie, tekenen en snoep.

Nu ligt er nog een proefversie op de tafel in de kamer. Binnenkort komen de echte exemplaren binnen. Dat dit nog een proefversie is, is maar goed ook. Want Floor heeft in het boekje met pen nog de nodige aanpassingen gemaakt. ,,Het is nog een beetje spannend, maar vooral heel erg leuk’’ vertelt Floor lachend.

In het knutselboek van Floor stonden oorspronkelijk twaalf gedichten, maar daar heeft Floor de beste elf uitgezocht. Ook de titel en de kaft van haar dichtbundel heeft Floor zelf gekozen. Floor heeft haar dichtkunsten niet van vreemden. Haar vader is ook dichter. ,,Maar hij heeft maar een beetje meegeholpen, hoor’’ aldus Floor.

Jippie

Haar eerste elfje maakte Floor in groep 4, in de klas van meneer Frans. ,,Alle andere gedichten eindigden op ‘eind’, die van mij op ‘jippie’. Dat vond meneer Frans heel goed.’’ Thuis heeft Floor het dichten voortgezet en op 21 februari mag Floor het eindresultaat presenteren op school. Hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat, is nog de vraag. ,,Voor de school is het natuurlijk ook allemaal bijzonder, maar dat komt wel goed’’ vertelt vader Bas.

Zoals gebruikelijk mag bij de boekpresentatie een speciaal persoon het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Wie dat is. houdt Floor nog even geheim. ,,Maar ik denk wel dat diegene het heel leuk gaat vinden’’ zegt Floor.

Of er nog een deel twee komt, weet Floor nog niet. ,,Ik zou het ook wel leuk vinden om een verhaal te schrijven, maar dat is langer en dat vind ik nog lastig.’’ Voorlopig blijft het dus nog gewoon bij dichten.