Fonds met 50.000 euro. Cinecitta helpt Brabantse filmmakers

TILBURG - Cinecitta zet zich in voor filmmakers uit Brabant. Nu is er een fonds waarmee korte films kunnen worden gefinancierd.

Bioscoop Cinecitta gaan Brabantse filmmakers helpen met een filmfonds. In dat Cinecitta Filmfonds zit een bedrag van 50.000 euro. Daardoor krijgen de makers van drie tot vijf korte films, animatiefilms of documentaires een flinke steun in de rug. De bioscoop geeft filmmakers uit Brabant ook de kans om hun werk te presenteren op het toonaangevende filmfestival in het Zuid-Franse Cannes.

Cinecitta is eigendom van de Tilburgse ondernemers Paul Vermee en Netty Verhagen, hun bioscoop draait zonder structurele subsidie. De twee introduceerden hun filmfonds tijdens een bijeenkomst met Brabantse regisseurs en scriptschrijvers.

Filmacademies

Volgens Jasper Naaijkens, programmeur bij Cinecitta, gaan veel Brabanders naar de filmacademies in Brussel en Amsterdam. Hij wil graag dat ze terugkomen naar Brabant en vanuit de provincie gaan werken. Overigens is dat een ontwikkeling die nu al zichtbaar is. Vooral Tilburg en Eindhoven profileren zich als stad waar filmmakers een kans krijgen.Naaijkens: ,,De bijdrage uit het Cinecitta Fonds is een opstapje. Een korte film kost al snel 60.000 tot 70.000 euro. Met onze bijdrage krijgen filmmakers een startkapitaal en hebben ze daardoor een betere ingang bij andere fondsen.”

Zaal beschikbaar voor premières

Cinecitta wil ook de zaal om niet beschikbaar stellen voor de premières van Brabantse films. Bovendien is er gelegenheid voor vertoningen waarbij het publiek kan reageren op onaffe versies van een film. Dat geeft een regisseur informatie voor de eindmontage van zijn film. In Cinecitta is ook al een Brabants/Zuidelijk filmfestival.

De Tilburgse bioscoop is ook een samenwerking aangegaan met CineSud in Limburg en New Noardic Wave in Friesland. Ook die organisaties steunen filmmakers in hun provincies. Samen gaan ze filmmakers helpen om zich te presenteren op het filmfestival in Cannes. Cinecitta neemt in mei twee Brabantse filmmakers mee naar het beroemde filmfestival. In dat gezelschap gaan ook twee Friezen en twee Limburgers mee. Het Nederlands Film Fonds juicht het initiatief toe. Naaijkens: ,,Ze kunnen in Cannes op het Short Film Festival buiten competitie hun films vertonen en we zetten onze netwerken in voor de filmmakers.”

