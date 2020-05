Foodtruckers zonder festivalseizoen beginnen drive-thru in Tilburg: ‘Coronaproof bestellen en afhalen’

Het had zo’n mooi festivalseizoen moeten worden voor de foodtruck-eigenaren. Van Pinkpop, Lowlands tot Best Kept Secret. Maar veel keukens-op-wielen staan stof te happen. Tot vrijdag: dan duiken er in ieder geval vier lokale foodtrucks op bij het Ibis Hotel in Tilburg.



,,Coronaproof bestellen en afhalen”, zegt Eric de Bont van Rolling Events. ,,Je kunt vooraf online bestellen of bij de poort de QR-code scannen en betalen. Vervolgens rij je het parkeerterrein op en langs de foodtrucks waar het eten klaar staat. Dat krijg je ingepakt mee.”