Formerende partijen in Tilburg naderen een akkoord

met video Gewonde bij vechtpar­tij na verkeersru­zie in Goirle

GOIRLE - Bij een vechtpartij aan de Poppelseweg in Goirle is zaterdagavond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde rond 22.00 uur. Het ging om een vechtpartij tussen inzittenden van twee auto's die na een verkeersconflict verhaal gingen halen. Even werd gemeld dat het om een schietpartij ging, maar daarvan is geen sprake.

15 mei