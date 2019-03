Forse bomenkap aan Gildelaan roept vragen op bij HOI Werkt, ‘Kaalslag past niet bij ambities Hilvarenbeek’

Maandenlan­ge burenruzie in Kaatsheu­vel loopt uit de hand: buurman opgepakt voor bekladden huis

11:58 KAATSHEUVEL - Een ruzie tussen twee buren in Kaatsheuvel is maandag zodanig uit de hand gelopen dat het huis van één van hen is beklad met leuzen. Een 46-jarige man uit de straat is daarvoor opgepakt.