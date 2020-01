Forse financiële tegenvaller voor Gilze en Rijen: ‘Onaangename verrassing’

RIJEN - De rijksuitkering over 2019 valt voor de gemeente Gilze en Rijen flink lager uit dan eerder ingeschat. Uit de zogeheten decembercirculaire blijkt dat de gemeente 340.000 euro minder krijgt overgeschreven vanuit Den Haag dan waarop was gerekend.

Wethouder David Vermorken (Financiën) noemt de verlaging van de rijksbijdrage om twee redenen een 'onaangename verrassing'.

Sociaal domein

,,De eerste reden is het tijdstip, begin december 2019. Omdat het gaat om het voorbije jaar 2019 kunnen we niet meer bijsturen op de begroting 2019. Ten tweede stoor ik me enorm aan het feit dat het Rijk snijdt in geld dat we nodig hebben voor de uitvoering van landelijke wetgeving in het sociaal domein.”

Quote We worden nu enkel gekort omdat het de rijksover­heid zelf niet lukt geplande plannen te realiseren. David Vermorken, wethouder financiën

Voor Vermorken steekt dat extra omdat de rijksoverheid in zijn optiek al jarenlang te weinig geld voor de uitvoering van taken in het sociaal domein (onder meer de jeugdzorg) overmaakt aan de gemeente. ,,We worden nu enkel gekort omdat het de rijksoverheid zelf niet lukt geplande plannen te realiseren. Dit moet echt anders.”

Wat de tegenvaller betekent voor het resultaat op de jaarrekening 2019, wordt op dit moment in kaart gebracht. Ook de gevolgen voor de lopende begroting, 2020, worden doorgerekend.

Weerstandsvermogen

Ondanks dit slechte nieuws, zijn er volgens de wethouder ook positieve zaken rond de gemeentelijke financiële huishouding te melden. Zo beoordeelt de provincie Noord-Brabant de begroting voor 2020 en die van de drie jaren die daarop volgen als 'structureel in evenwicht'. Dat betekent dat de gemeente haar zaakjes op orde heeft.