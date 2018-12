Forse schade door brand bij Van Geloven in Tilburg

COLUMN Dankzij Guus de aandacht afgeleid van dat ándere huis

10:00 Even onder ons: het is natuurlijk een afleidingsmanoeuvre. De sloop van dat huis aan de Bredaseweg. Dat pand hoefde helemaal niet plat, maar er is afgesproken met Guus: als jij nou even de heftige hamer hanteert, dan gaat alle aandacht naar jouw villa en zijn de ogen even wat minder gericht op dat ándere huis. Dan kunnen in alle rust de puntjes op de i gezet worden voordat maandagavond het politieke debat begint.