Forse uitval van vrijwilligers door corona: boodschappen nu boven bingo bij ContourdeTwern

Coronavi­rus zet streep door afscheids­feest­je: ‘Maar wat in het vat zit, verzuurt niet’

12:14 TILBURG - Na bijna 33 jaar bij de meldkamer van de brandweer in Tilburg neemt Paul van Rooij afscheid met een feestje. Of toch niet. Nu niet in ieder geval. Vanwege het coronavirus is het afgeblazen, door zijn baas.