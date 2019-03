Forum voor Democratie-lijsttrekker Eric de Bie: spreken is zilver, zwijgen is goud

Erop: Eric de Bie

Flauwtjes vouwde hij zijn handen tegen elkaar, als een klein applaus voor zijn partij: Forum voor Democratie. Om hem heen joelden, nee schreeuwden, mannen uitzinnig. Ze namen een forse slok uit hun glas bier. En hij glimlachte, uiterst zuinigjes. Eric de Bie, lijsttrekker van Forum voor Democratie in Brabant, was donderdagochtend het middelpunt van de voorpagina's in deze provincie. De Bie stond erbij zoals hij eigenlijk de hele verkiezingscampagne was: afwezig. Debat bij Omroep Brabant? Hij bleef lekker thuis in Bergen op Zoom. Interviewverzoek van de krant? De Bie speelde het spelletje Wie is de Mol? Vermoedelijk was zijn media-schuwheid gedirigeerd van bovenaf: alle aandacht moest richting Thierry Baudet, de man wiens uitdijende ego alleen al verantwoordelijk is voor minstens de helft van de opwarming van de aarde. De Bie zweeg en keek toe. Zelfs op de verkiezingsavond liet hij de politieke concurrenten van het ‘partijkartel‘ orakelen op het provinciehuis in Den Bosch. Ze likten hun wonden. De Bie knipperde eens met zijn ogen en keek - diep in de nacht - waarschijnlijk nog eens naar de verkiezingsuitslag. Hij telde zijn negen zetels en dacht: spreken is zilver, zwijgen is goud.