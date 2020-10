Foto van heroïsche prestatie van Rob Derks gaat heel Europa rond

Deze week maakte de organisatie van de Hilvarenbeekse Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge bekend dat de tweede editie niet in 2021 maar een jaar later in 2022 plaats gaat vinden. In de mountainbiketocht, waarbij vorig jaar op één dag meer dan twee ton voor het KWF bijeen werd gefietst, was Rob Derks uit Hilvarenbeek een van de deelnemers. Na 150 slopende kilometers off the road tussen Maastricht en Hilvarenbeek, brak hij helemaal op het Vrijthof in Hilvarenbeek.

Op het moment dat hij door Aldwin van Gils aan de finish werd begroet, drukte fotograaf Koen van Kruisdijk op de knop, nu gaat zijn foto door heel Brabant. Jos Horrevorts (net als Derks 62) rijdt dagelijks met zijn truck door Europa. Achterop die truck staat levensgroot de foto van Derks bij de finish, waarbij die tot tranen geroerd is. Tot nu toe met een verwijzing naar de tweede editie die op 17 april 2021 gepland was, maar afgelopen week zette voorzitter Willem van Abeelen van de organiserende stichting Jandrea een streep door deze editie, waardoor die nu voor 23 april 2022 op de agenda staat.

Quote Ik wilde per se zelf finishen en op het moment dat ik het groene Vrijthof bereikte, voelde ik waar ik het voor gedaan had. Rob Derks

,,Ik had een zware dag bij de tocht vorig jaar", blikt Derks terug. ,,We waren met een groepje van zeven maten bijeen en ik deed een groot deel van het kopwerk. Het was een geweldige dag en de sfeer proefde je vanaf het Vrijthof in Maastricht, via de heuveltjes bij Opitter tot het laatste stuk door De Utrecht. Maar op drie kilometer van de meet, met de Beekse toren al in zicht, liep ik helemaal leeg. Ik kreeg kramp en de laatste kilometer moesten ze me zelfs vooruit duwen.”

,,Ik wilde per se zelf finishen en op het moment dat ik het groene Vrijthof bereikte, voelde ik waar ik het voor gedaan had. Bij elke finish gingen er enkele duizenden handen op elkaar, ook bij die van mij en mijn maten. Maar toen zag ik daar Aldwin van Gils en ik realiseerde me ineens waarvoor ik dit gedaan had."

,,Zijn vrouw Brigitte knokte jaren tegen kanker en toen ik hem in de ogen keek, brak het helemaal bij mij", verhaalt Derks over dat moment. ,,Die laatste tien meter naar het podium zijn me altijd bijgebleven en met die foto word ik daar telkens weer aan herinnerd. Maar bij een volgende editie ben ik er zeker weer bij. Ik heb begrepen dat er een dubbel aantal deelnemers mogelijk is, daarom begin ik op tijd met de training voor die tweede editie."

Geen biketocht, maar een blond biertje voor KWF Onder de naam Le Soigneur verkopen de organisatoren van de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge een eigen biertje. Dit om toch geld in te zamelen voor het kankerbestrijdingsfonds KWF. De organisatie heeft namelijk besloten pas op 23 april 2022 een nieuwe Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge te houden. Deze 150 kilometer lange mountainbiketocht verbindt de twee Vrijthoven met elkaar, die in Maastricht en in Hilvarenbeek. In plaats daarvan is daar nu Le Soigneur: een licht blond bier van hoge gisting van 5,5 procent. Het hop is van Hilvarenbeekse bodem en Museumbrouwerij De Roos heeft het speciaal voor de gelegenheid gebrouwen. ,,In Le Soigneur komen de liefde voor de fiets en het samen proosten en genieten van het leven bij elkaar”, vinden de organisatoren van de bikechallenge. Er is inmiddels 3000 liter Le Soigneur gebrouwen en dat is vanaf 31 oktober te koop. Via www.le-soigneur.nl wordt bekendgemaakt waar dat zal zijn.