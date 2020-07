Fotografen ETZ drukken 25.000 keer af: van rouwverwerking tot hulp bij flaporen

Gezocht: Foto's van alledaagse maar bijzondere zaken in de regio Tilburg

5 juli TILBURG - Soms blijft je oog ergens aan ‘hangen'. Als je door de regio Tilburg en omgeving fietst of een wandeling maakt. Een bijzondere spreuk op een huis, een pad dat kennelijk nergens heen gaat of juist gemaakt als kortere route. Wij zoeken dit soort alledaagse en toch bijzondere plaatjes. Stuur ze in voor een zomerse collage.