Fotoserie Tilburg Twilight nu ook in (gratis) boekvorm

Voor het project trok fotograaf Camiel Donders drie jaar uit. Het begon nog allemaal zo speels. In de aanloop naar de grootscheepse verbouwing van hotel Mercure wilde directeur Niek van den Broek mooie foto’s hebben om daar de kamers mee te verfraaien.



Een mooi idee, de uitvoering bleek vele malen weerbarstiger. Want 80 van de 108 hotelkamers hadden zo’n foto nodig. En Donders kwam er al snel achter dat goede schemering zeldzaam is. Want A) technisch is het alleen mogelijk bij volle maan en B) dan moet het niet bewolkt zijn. Oftewel: uiteindelijk heb je vijf minuten per maand om zo'n foto te maken.