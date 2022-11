Fractie Algemeen Belang Oisterwijk blijft naam hanteren, opheffen partij verandert daar niets aan

Stoere Kerels | ‘Met Hornkamp én Bokila én De Leeuw beginnen dan maar bij Willem II?’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 17 blikken ze terug op de uitwedstrijd van de Tricolores tegen FC Dordrecht (2-2). Dit keer is oud-Willem II-trainer Fons Groenendijk de belgast.

21 november