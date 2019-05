Fractie LEV wil opheldering over afgeblazen bomenkap in Hilvarenbeek, ‘Bewoners op verkeerde been gezet’

Een grote groep bewoners van de Gildelaan is teleurgesteld en verrast dat de kap van een rij bomen in hun straat is afgeblazen. Dat zegt althans Silvia Bloemsma van de fractie LEV. Volgens de fractievoorzitter ervaren omwonenden juist veel overlast van de 96 eiken. De wortels van de bomen zouden voor slecht begaanbare trottoirs zorgen en de eiken zouden over perceelgrenzen heen groeien en auto's vies maken.