Fracties pleiten voor beschermde status Hasseltplein, ‘Een van de mooiste plekjes in Tilburg’

Volgens CDA-raadslid Ton Gimbrère, initiatiefnemer van de motie, bestaat er in de stad veel ongerustheid over allerlei ontwikkelingen in de omgeving van het Hasseltplein. Zo zijn er plannen om het nabijgelegen hotel De Postelse Hoeve te veranderen in een studentencomplex en komt er op het voormalige Smariusterrein een heel nieuwe woonwijk. Hoewel Gimbrère niet tegen die ontwikkelingen is, vindt hij wel dat er iets moet gebeuren zodat het unieke, historische karakter van het Hasseltplein behouden blijft.