Fractievoorzitters bijeen over wethouder Van de Moosdijk die geen QR-code wil aanvragen

Het standpunt van Van de Moosdijk heeft Gon Boers, voorzitter van de grootste fractie HOI Werkt in de gemeenteraad, ‘verbaasd'. Zonder dat ze overigens daar nu een oordeel over heeft. ,,Ik heb wel de burgemeester dit weekeinde gevraagd om het er met elkaar over te hebben. Wat is werkbaar en wat voor kader willen we als gemeenteraad meegeven", aldus Boers.