‘Fran toch, kreunend nam je afscheid van Tilburg’

Ik zag het, Fran. En ik hoorde het. Het was niet gespeeld. Het was echt. In de anderhalve minuut van die video zag je beelden van juichende spelers en warme omhelzingen. Je zat op schouders, je zat tussen toeschouwers, binnen en buiten het stadion. Je straalde. Je genoot. En tussendoor zag ik de bedroefde beige beelden van je gezicht, het gestreepte behang, de gesloten gordijnen. En ik bleef maar denken: eigenlijk wil je helemaal niet weg. Eigenlijk wil je zondag gewoon knallen tegen NAC. Eigenlijk wil je dit weekend Sold Out. En niet Sol Out. Straks loop je daar, in dat gigantische Kiev, tussen drie miljoen nieuwe stadgenoten, met je smartphone in je hand de tussenstand te volgen. Eén-nul voor, binnen vijf minuten: een vreugdesprong op het Onafhankelijkheidsplein. Eén-twee achter, halverwege de tweede helft: een woedende rochel in de Dnjepr. Drie-twee winst, vlak voor tijd: huilend op je knieën voor de Sint-Sofiakathedraal.