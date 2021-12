Franck Horio kreeg één van de honderd koninklijke Britse eremunten: ‘Ik had dit echt niet verwacht’

VIDEO Asielzoe­kers in de Oisterwijk­se horeca: Hamed heeft zelfs een tattoo van De Rode Lelie

OISTERWIJK - ‘Negatieve ervaringen met het in dienst nemen van asielzoekers’, staat in een evaluatierapport over het Oisterwijkse azc. Voor Melvin Marsé, eigenaar van boscafé De Rode Lelie, is het omgekeerde juist het geval: ,,Ze vormen voor ons een verrijking.”

15 december