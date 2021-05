Frank Cornelissen werkte 37 jaar met hart en ziel voor zijn patiënten in Zuid: ‘Een echte volkswijk, waar ze voor hun dokter hebben gestreeje’

De schuifdeuren door bij Huisartsenpraktijk Ingang Zuid aan het Pater van den Elsenplein, even doorlopen en naar rechts. Daar is de spreekkamer van huisarts Frank Cornelissen (65), nog even dan. Want eind dit jaar zet hij een punt achter zijn carrière in ‘Zuid’, de wijk waar hij zich als beginnend arts in 1985 vrij vestigde.