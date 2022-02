Frans Marchand verwijdert drie sloten in zijn huis en ontloopt zo duizenden euro’s boete van gemeente

GOIRLE - Frans Marchand heeft drie sloten verwijderd in zijn huis aan de Rielsedijk in Goirle. Hij legt zich neer bij de uitspraak van de Bezwarencommissie en ontloopt daarmee boetes die op konden lopen tot 10.000 euro.

Het heeft in totaal vijftien jaar geduurd voordat de gemeente Goirle handhaaft op het feit dat het huis aan de Rielsedijk in drie appartementen is onderverdeeld. Dat mag niet volgens het bestemmingsplan. In 2020 eist de gemeente eerst dat er twee keukens en twee badkamers worden verwijderd, later wordt dat bijgesteld en moet Marchand drie sloten verwijderen die de drie wooneenheden van elkaar scheidt.

Het feit dat een controleur in 2005 heeft vastgesteld dat er drie wooneenheden zijn in het huis aan de Rielsedijk, wil niet zeggen dat Goirle anno 2020 niet meer mag handhaven. Dat schrijft de Bezwaarschriftencommissie in het advies. Want inderdaad is er sprake van een overtreding.

Handhaven door de gemeente mag

Tijd is hier geen factor, verwijst de commissie naar jurisprudentie. De gemeente Goirle mag handhaven, ook al is de overtreding al in 2005 opgemerkt. Waarom toen niet is gehandhaafd, is niet duidelijk. Marchand gaf tijdens de hoorzitting in december aan dat hij ervan uitging dat alles in orde was omdat hij na die controle nu zeventien jaar geleden nooit meer iets heeft gehoord.

De Bezwaarschriftencommissie ziet dat anders. Het feit dat toen niet is opgetreden, mag niet worden gezien als een goedkeuring. Er is nooit een brief gestuurd waarin de gemeente zegt akkoord te gaan met het feit dat het huis in drie appartementen is ingedeeld. De bouwvergunning die in 2003 is goedgekeurd, toonde slechts 1 keuken en 1 badkamer.

Tijdens de hoorzitting in december uitte Marchand zijn frustratie over de hele manier waarop hij voor zijn gevoel is ‘opgejaagd’. Daarover doet de commissie echter geen uitspraak. Het gaat alleen over het juridische deel van het conflict. Dat advies is nu ook overgenomen door het college van B en W van Goirle.