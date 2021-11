Frans van Aarle opnieuw lijsttrekker Lokaal Tilburg

Deze week stemde de algemene ledenvergadering in met de kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart 2022. Die moet er volgens Van Aarle voor gaan zorgen dat er voor het eerst in 15 jaar weer een lokale partij in het Tilburgse college komt. Nummer twee op de lijst is Eric Roels, die de afgelopen periode als burgerraadslid al deelnam op debatten over met name het sociaal domein.