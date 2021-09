Frans was er vijftig jaar geleden bij in café De Lindeboom: ‘Toen is Les Musiciens Joyeux geboren’

Mientjes - geboren in Oosterbeek, nabij Arnhem - verhuisde eind jaren 70 naar Tilburg. ,,Ik kwam rond mijn tiende in aanraking met het instrument door een oom die speelde.” In Tilburg ging hij op zoek naar een vereniging, maar die was er niet.

Een oproepje in de Tilburgse Koerier bracht daar verandering in. ,,Men wilde kijken of er genoeg geïnteresseerden waren om een echte vereniging in het leven te roepen.” Hij was toen 27 en wilde nog wel wat jaren vooruit. Mientjes bezocht de bijeenkomst - in café De Lindeboom op de Heuvel - op 16 september 1971, precies vijftig jaar geleden. Die avond was hij een van de oprichters van de vereniging, die later de naam Les Musiciens Joyeux zou krijgen.

Drijvende kracht

,,Hij staat niet graag in de belangstelling’’, zegt Nelleke Koopmans, terwijl ze de koffie op tafel zet en aanschuift. Hier zitten de drijvende krachten achter de vereniging, die wekelijks repeteert in MFA Het Spoor. Vol toewijding doet ze al vijftien jaar de pr, regelt ze de concerten, de bloemetjes en beheert ze de Facebook-pagina.

Onder haar hoede is de vereniging uitgegroeid tot een begrip in de regio. ,,Toen ik het overnam was de vereniging helemaal niet bekend hier in Tilburg. Mensen zeiden echt: Les Musiciens Joyeux, wat ís dat?”

Gouden Speld

Voor zijn inzet kreeg Mientjes tien jaar geleden de Gouden Speld, zondag mag hij namens de vereniging een ereprent van de gemeente in ontvangst nemen. Hoewel de accordeonist de waardering mooi vindt, blijft hij er vooral heel nuchter onder. ,,Ik ben niet iemand die graag in de schijnwerpers staat.”

Volledig scherm Repetitie accordeonvereniging Les Musiciens Joyeux. © Jan van Eijndhoven

Contributie: 50 cent per week

Naast oprichter en lid is Mientjes penningmeester. Dat hij secuur te werk gaat, is ook te zien aan de kroniek van de vereniging die voor hem op tafel ligt. Vijftig jaar samengevat in een dikke stapel papier, netjes geordend in mapjes, met zorgvuldig door hem opgetekende verhalen. Af en toe bladert hij ze door om exacte data terug te halen.

Echt álles staat erin. Van de hoogte van de allereerste contributie - 50 cent per week - tot aan gedetailleerde beschrijvingen van uitstapjes, zoals het geplande uitstapje op 20 januari 1991 dat niet door kon gaan omdat de wegen spekglad waren.

Quote Voor corona hadden we zeker één keer per maand een concert Frans Mientjes

Ook corona komt aan bod in de kroniek. Het ene na het andere optreden werd afgezegd, er kwamen geen nieuwe aanvragen meer binnen en de repetities gingen niet door omdat het wijkcentrum gesloten was. Mientjes: ,,Voor corona hadden we zeker één keer per maand een concert. Door corona viel alles ineens weg.” De teleurstelling is nog steeds van de gezichten af te lezen.

,,Maar ik heb de groep toch echt vastgehouden’’, zegt Koopmans trots. ,,Frans was er wel bang voor dat mensen zouden afhaken. Maar ik heb iedereen steeds gebeld, bloemetjes gestuurd. Ik ging op bezoek bij mensen als het kon en probeerde via WhatsApp toch samen muziek te blijven maken.” Met succes, alle achttien leden staan te trappelen om weer op te mogen treden.

‘Een bloemetje voor mezelf’

Reden voor feest dus. Aanstaande zondag speelt Les Musiciens Joyeux in besloten kring voor het eerst voor genodigden, onder wie burgemeester Theo Weterings. Daarnaast worden enkele leden door de vereniging gehuldigd, onder wie Koopmans. Ze is inmiddels 25 jaar lid en zorgt zoals altijd voor de cadeautjes en de bloemen. ,,Ook voor mijzelf hoor!” zegt ze lachend.