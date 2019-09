Franse impuls voor camping Rakelbos in Westelbeers

Een vrij weekend, Armand de Haas weet amper wat dat is. ,,Andere mensen kijken altijd uit naar het weekend. Maar dat gevoel ken ik eigenlijk niet, ik heb vijftig jaar nauwelijks een zaterdag én zondag vrij gehad."

Dat gaat snel veranderen. Na 32 jaar hebben Armand en Thea de Haas hun camping Rakelbos in Westelbeers verkocht. De Franse keten Capfun, die al 120 campings in Europa in eigendom heeft, is de nieuwe eigenaar. Armand en Thea trekken zich terug, dochter Miranda Mauritsz wordt formeel de nieuwe beheerder.

Voor de vaste recreanten op Rakelbos verandert er in beginsel weinig. ,,Voor ons is Capfun de best denkbare overnamepartner", vertelt Armand de Haas. ,,Alle afspraken die wij met de gasten hebben gemaakt, worden gerespecteerd. Niemand hoeft gedwongen te vertrekken. Capfun is een familiebedrijf, dat zich richt op gezinnen. Dat sluit goed aan bij onze bedrijfsvoering. We hebben er in alles een goed gevoel over."

Waterparken

Capfun had al campings in Frankrijk, Spanje, Italië en België en timmert nu ook aan de weg in Nederland. Rakelbos is het vijfde Nederlandse vakantiepark dat de Fransen dit jaar hebben overgenomen. Overal wordt flink geïnvesteerd. Ook de faciliteiten van de Westelbeerse camping gaan een impuls krijgen. De Haas: ,,De Capfun-parken staan bekend om hun mooie waterparken, met glijbanen en speelvoorzieningen. Ook deze camping zal naar een nog hoger niveau worden getild. Dat is ook nodig met de toenemende concurrentie. Capfun garandeert dat je stappen kunt blijven zetten."

Voor Armand en Thea de Haas komt de overname op een goed moment. Armand: ,,Ik ben bijna 60, Thea is 63. Dit werk geeft best een belasting, fysiek en mentaal. In de zomer zitten hier twee- tot drieduizend mensen. Als beheerder/eigenaar ben je toch een beetje de burgemeester van een dorp; dag en nacht beschikbaar. Het is mooi geweest, tijd om er een eind aan te breien."

Dennenoord

Het zal wel wennen zijn, want Armand de Haas is opgegroeid op de camping. Zijn ouders bezaten vroeger camping Dennenoord in Wintelre. In 1987 nam hij samen met zijn broer Toine de toenmalige camping Liberty in Westelbeers over. Samen kwamen ze op eigen benen te staan en bouwden ze het park uit. Toen ze startten was het terrein twaalf hectaren groot, nu 23 hectaren. De voorzieningen en faciliteiten namen navenant toe. In 2005 stapte Toine uit het bedrijf en sindsdien wordt het park gerund door Armand, Thea en Miranda, die net als Armand al van jongs af aan op de camping rondloopt en al enige tijd deel uitmaakt van het directieteam.

Rakelbos heeft veel trouwe gasten. Van de 580 eenheden bestaat veruit het grootste deel (500) uit chalets en stacaravans. 480 daarvan zijn particulier eigendom, twintig worden er verhuurd. Er zijn daarnaast zo'n zeventig seizoensplaatsen en tien passantenplekken.

De camping mag al jaren vijf sterren dragen en draait prima. ,,De bezetting is eigenlijk honderd procent", zegt Armand. ,,En dat terwijl we nauwelijks reclame maken. De mensen komen door mond-tot-mondreclame."

Ons-kent-onssfeer

Zij komen af op het 'Rakelbos-gevoel', zegt Miranda. Wat dat is, is moeilijk te beschrijven. ,,Het is een bijzondere ons-kent-onssfeer. Op de camping is een comité van zo'n tien personen dat allerlei evenementen organiseert en een beroep kan doen op wel 150 vrijwilligers, allemaal onder de vaste recreanten. Het niveau van de activiteiten is heel hoog. Tot 90 procent van de gasten komt uit Brabant, dus de Brabantse gezelligheid is hier altijd wel aanwezig. Mensen voelen zich thuis."

Dat zal zo blijven. De camping komt in buitenlandse handen, maar Miranda blijft het vertrouwde gezicht. ,,Ik zal wellicht meer op kantoor zitten, meer managementtaken krijgen, dat hoort erbij. Ik heb er veel zin in, al zal het best wennen zijn, zonder mijn ouders in de nabijheid."