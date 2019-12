Fraters van Tilburg verliezen in Jan Koppens een overste die het misbruik niet verdoezelde

,,Misdadig.” Dat woord gebruikte Koppens in 2010 al voor het seksueel misbruik van blinde en slechtziende kinderen door fraters van Tilburg op het blindeninstituut Sint Henricus in Grave. De beerput bleek in de jaren erna nog veel dieper te zijn.

Afwikkeling van schandalen

Frater Jan Koppens woonde en werkte lange tijd in Indonesië. Terug in Nederland werd hij als provinciaal overste verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schandalen die zijn congregatie in opspraak hadden gebracht. ,,We hebben nu bijna drie miljoen aan slachtoffers betaald", maakte hij in 2016 in het Brabants Dagblad de balans op.

Een aantal van de 74 van misbruik verdachte fraters, was nog in leven toen Koppens van hun wandaden hoorde. ,,Dat is heel moeilijk voor mij. Als ik ze hier tegenkom, krijg je een flits. Ik weet wat ik weet en hij weet dat ik het weet. Nee, we praten er nooit meer over. Ik heb ze eerder wel allemaal gesproken, natuurlijk. Sommigen beginnen met ontkennen. Maar uiteindelijk komt het bij allemaal boven water.”

Bed, bad, brood maar ook barmhartigheid

Opiniebijdrage Brabants Dagblad, 11 september 2015

Wij, zusters en fraters van Tilburg, proberen door heel de geschiedenis heen pioniers van barmhartigheid te zijn. Het begon allemaal in Tilburg en spreidde zich uit in tien landen. Ook nu doet men nog steeds een beroep op ons als er noden zijn en ook op andere mensen. Wat fijn dat velen met ons zich laten raken, in beweging komen en iets doen aan concrete noden binnen de Tilburgse samenleving.

Wij waren onder de indruk van de keuze van de gemeente Tilburg om tegen de beslissing van Den Haag in, vluchtelingen die in de knel zitten, te willen helpen.

Er is binnenkort een afspraak met wethouder Jacobs om in die ontmoeting de steun van twee congregaties van Tilburgse origine te betuigen. Maar ook om te vragen of het ietsjes meer mag zijn. Vier B’s: bed, bad en brood is heel basaal en goed, maar mag er wat barmhartigheid bij? Hoe kunnen we de gemeente daarbij helpen? De keuze voor bed, bad en brood is een politieke keuze van de gemeente Tilburg. Als zij opnieuw hun nek uit durven steken, willen wij ons solidair verklaren en onze steun toezeggen.

We kunnen niet anders. Het zit in onze genen als zusters en fraters van Tilburg. We kijken niet naar rang, stand, afkomst, kleur of religie. We zien in iedere vluchteling een concreet mens in nood. Die willen we helpen. Samen met veel anderen willen we daar onze schouders onder zetten.

Als we om ons heen kijken zien we parochies/gemeentes, stichtingen en organisaties met wie we ons samen hard kunnen maken tegen zoveel leed van de vluchtelingen. Dat is zo mooi aan barmhartigheid: het werkt grensoverschrijdend. Zij verbindt mensen van goede wil.

Beste mensen van Tilburg, ook onze tijd kent mensen die door inhumane omstandigheden verdreven zijn van huis en haard. Wij denken dat we samen iets positiefs kunnen betekenen voor concrete vluchtelingen, die (tijdelijk) binnen onze gemeente komen wonen. Als we dat samen doen, staan we sterk.

Hopelijk mogen we op korte termijn een beroep op u doen.