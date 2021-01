Fraude Kempenplus nog groter dan gedacht; Russische maffia zou op bezoek komen

Terugblik op 2020 Tilburgse zus is de grote ster in nieuwe boek van Kluun: ‘Alle lieve dingen over mij zijn waar’

4 januari TILBURG - De glansrol in het laatste boek van Kluun, over het Tilburg waar hij opgroeide, is weggelegd voor zusje Melanie van de Klundert (52). Waar Kluun de seks, drugs en rock&roll in Amsterdam opzoekt, komt zijn zusje als verpleegkundige en onderdeel van een ‘ANWB-stelleke’ monogaam terecht in de Reeshof. ,,Ondanks ons compleet andere leven, hebben we ook veel gemeenschappelijk.”