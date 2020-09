Frederik kijkt uit naar eerste concert in de Hall of Fame

TILBURG - Frederik Theuwis is directeur van de Hall of Fame. Hij begon zijn baan toen de deuren door corona dicht gingen. ,,Daar had ik niet voor getekend.”

Vanuit de gondel, hoog boven in het reuzenrad, kijkt hij uit op de Hall of Fame in de Spoorzone. Het is deze cultuurfabriek voor jongeren waar Frederik Theuwis (33) een bizarre inwerkperiode achter de rug heeft.

Op 1 maart begon de Tilburger als directeur van deze urban hotspot met poppodium en skatepark. Hij was afkomstig van Cubiss, organisatie voor bibliotheken, en was uitgerust na een ontspannen vakantie in Parijs, op zoek naar de straatcultuur van die stad. Hij zat vol plannen, die eerste werkdag.

Hangers en skaters

Maar alles liep anders. ,Theuwis: ,,Begin maart sloten we de deur van de zaal. De skatebaan was nog open. De gemeente had ons gevraagd voor onderdak te zorgen voor jongeren, want die zouden tijdens corona door de stad zwerven. Het werd zo druk dat we het niet meer konden behappen. Er waren meer hangers dan skaters.” De Hall of Fame ging op slot. Ook door het NK skaten ging een streep.

Als de gemeenteraad instemt dan wordt de Hall of Fame grondig verbouwd. Het is de rol van Frederik Theuwis dat in goede banen te leiden en de cultuurfabriek voor te bereiden op de toekomst. ,,Daar had ik dus voor getekend, niet voor corona.”

Nieuwe skatebaan

De wind trekt stevig aan, hoog in het reuzenrad. De hooggaatie is een hoogwaaitie. Theuwis praat ongestoord door. Hij had afgelopen maanden contact willen leggen met andere instellingen in de stad, maar door corona-maatregelen gebeurde dat slechts mondjesmaat. ,,Tijdens de verbouwing gaat de Hall of Fame negen maanden dicht. Dat wil zeggen: het gebouw. De activiteiten gaan door op andere locaties.“ De verbouwing is van maart tot november. Ook de skatebaan gaat er uit. Er komt een grotere voor terug.

Bij het reuzenrad klinkt ‘Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer...’ van Jannes. Het is onwaarschijnlijk dat deze muziek bij Hall of Fame te horen zal zijn. Wel Joya Mooi, een zangeres met Zuid-Afrikaanse roots. Het is het eerste concert in de zaal van de cultuurfabriek sinds maanden, deze zaterdag. Frederik Theuwis kijkt er naar uit.

Lekkages overal

Minstens twee dagen per week was hij de afgelopen maanden druk met de plannen voor de verbouwing. Het is duidelijk dat de Hall of Fame veel ruimte inlevert. Dat moet de directeur soms verdedigen bij de meer dan 120 vrijwilligers.

,,We krijgen er veel voor terug. Als het regent lekt het nu overal. We zetten de afvalbakken onder de lekkages. Na de verbouwing is alles waterdicht. En door geluidsisolatie is de muziek buiten niet meer te horen.” Jongeren zijn nauw betrokken bij de programmering. Dat is een speerpunt van de nieuwe directeur.