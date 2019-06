Frenkie de Jong is Nederlands grootste belofte sinds Cruijff

Het was 16 juni 1970, en ’s morgens regende het in Barcelona. Het plaveisel van de nagenoeg verlaten Rambla was nat, de weinige mensen op de boulevard besteedden nauwelijks aandacht aan een jong, modern en buitenlands ogend stel, luchtig gekleed in lichte, zomerse kleren. Een fotograaf draaide voortdurend om hen heen. Van de Rambla ging het naar de kathedraal, vandaar naar het gemeentehuis, de heuvel Montjuïc op voor het uitzicht over de stad en door naar het strand van Castelldefels, 20 kilometer verderop. ,,Hier zouden we graag willen wonen’’, zei het jonge stel.