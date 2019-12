Frietzakken met een boodschap in Tilburg: ‘Help ons in strijd tegen overvallen’

Tilburgs icoon Ut Rooie Bietje verdwijnt, maar het werk leeft straks voort op ‘de stadsakker’

16:31 TILBURG - Een begrip in Tilburg verdwijnt: na veertig jaar is het eind in zicht voor Ut Rooie Bietje. De biologische tuinderij houdt over een jaar op te bestaan. Maar de mensen met een beperking die er werken raken niet automatisch hun dagbesteding kwijt. Een aantal van hen kan wellicht mee over naar een nieuw en groter initiatief: Groeituin013 in Tilburg-West.