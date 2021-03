Fris jasje voor Oisterwijks Volkslied als carnavalscadeau tijdens de lockdown

Wethouder Esmah Lahlah gaat maand in de bijstand leven, ‘Apk-keu­ring was meteen schrikken’

4 maart TILBURG - Maximaal 250 euro. Dat is het budget waar wethouder Esmah Lahlah (en haar gezin) de komende vier weken van rond moet zien te komen. Door een maand te leven alsof ze in de bijstand zit, wil Lahlah meer inzicht krijgen in het systeem en de problemen waar Tilburgse minima tegenaan lopen.