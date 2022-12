Frisse start voor carnaval in D’n Haozenpot

UDENHOUT - Een nieuw bestuur, andere structuur en voor het eerst sinds 2001 weer een jeugdprins: carnaval in Udenhout kan er de komende jaren weer tegenaan. ,,We misten de handjes om wat te organiseren.”

Vol trots stond Pieter Michielsen (50) zondagmiddag voor het vierde jaar (‘tis maar hoe je telt met de corona-jaren’) als Prins van D’n Haozenpot op het podium. In tegenstelling tot Jeugdprins Rob Lommers (10) zonder raad van elf, maar beiden vol goede moed om er een mooi carnavalsseizoen van te maken onder het motto ‘D’r komt gin end aon’.

Carnaval was de afgelopen maanden allemaal nog niet zo zeker, vertelt Rick van Kempen, voorzitter van de Stichting Karnaval Udenhout (SKU). ,,We zochten al langer een nieuwe secretaris en penningmeester om SKU te laten voortbestaan. Waren die niet gevonden, dan was er voor mij ook geen rol meer als voorzitter.” Die functies zijn nu ingevuld, met zelfs twee vicevoorzitters die na komend carnavalsseizoen het stokje over nemen.

Steeds minder vrijwilligers

Heeft SKU verkeerd gezocht? Zeker niet, aldus Van Kempen. ,,SKU dreef op steeds minder vrijwilligers, waardoor we handjes te kort kwamen om wat te ondernemen. Daarom zijn we ook zo blij met D’n Haozenpot, een initiatief waar verschillende carnavalsverenigingen uit het dorp samenwerken. Zij zijn nu onderdeel geworden van SKU waardoor alle initiatieven beter geborgd zijn. We gaan meer met elkaar dan langs elkaar werken. Zo zullen we voortaan ook meer naar buiten treden als D’n Haozenpot in plaats van de raad van elf van SKU.”

Vanuit de nieuwe samenwerking zijn ook al de nodige ideeën gekomen die dit jaar al uitgevoerd worden. Zoals een carnavalsconcert met de harmonie en de lichtjesoptocht die vroeger in Biezenmortel was. ,,We gaan kijken hoe we carnaval nieuw leven in kunnen blazen. Met gevoel voor de tradities, maar met oog voor de toekomst.”