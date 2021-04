Frituurpan vliegt in brand op balkon in Tilburg

video Uur na uur moeten Josja en Leon afval prikken voor een schoon Spoorpark: ‘Mentali­teit is beschamend’

1 april TILBURG - Om acht uur stipt staan vrijwilligers Josja en Leon paraat met prikstok. Het zal nog tot ongeveer het middaguur duren voor het Spoorpark weer echt schoon is. Ongeveer het tijdstip dat een nieuwe menigte komt om weer honderden blikken, flesjes en peuken achter te laten. Maar ook sleutels, t-shirt of sokken. ,,Het is nog nooit zo erg geweest.”