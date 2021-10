Frontale botsing in Berkel-Enschot: drie personen gewond

‘RAK-man’ opent mediterra­ne bar in Tilburgse binnenstad: ‘Even aanwijzen wat je lekker lijkt’

16 oktober TILBURG - Een mediterrane bar waar het eten voor je neus wordt klaargemaakt, daar ontbrak het volgens chefkok en ondernemer Giel van Schaaijk nog aan in Tilburg. Hij werd in het buitenland verliefd op zo’n zaak, het vormt de inspiratie voor Hooked. De nieuwe horecazaak is vanaf zaterdag open.