Fuji schrapt 111 arbeidsplaatsen in Tilburg

Ruzie in Tilburg waarbij ruit sneuvelt en man zichzelf verwondt met mes

14:33 TILBURG - Twee mannen (27 en 23 jaar) uit Tilburg zijn woensdagavond aangehouden in Rijen nadat ze eerder die dag een ruit in hadden geslagen in de Prunusstraat in hun woonplaats en de bewoner hadden bedreigd.