Fynn (13) kreeg na zijn eindtoets een hoger schooladvies, en hij is lang niet de enige: ‘Scholen moeten meer vertrouwen hebben in de kinderen’

Het Reeshof College wordt de nieuwe school van Fynn van den Broek (13). Hij kijkt ernaar uit. „Ik was bij de open dag en ook bij de meeloopmiddag. Ik ben al helemaal gewend.” Een paar vrienden gaan ook naar het Reeshof College. „Maar we zitten niet in dezelfde klas. We gaan verschillende kanten op.” De kant van Fynn is vmbo-theoretische leerweg.