Gaat er een Tilburger het Songfestival winnen? Duncan topfavoriet bij bookmakers

Torenhoge rekening voor dronken spookrij­der (35) in Tilburg: 'Een gevaar op de weg’

7:50 TILBURG - Een 35-jarige man heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor een levensgevaarlijke verkeerssituatie gezorgd in Tilburg. De automobilist scheurde met hoge snelheid door het centrum van de stad en deed dat ook nog eens in een dronken toestand. Hij had ruim vier keer meer gedronken dan toegestaan.