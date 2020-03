Galgenloop Berkel-Enschot maakt doorstart

Na de jubileumeditie van vorig jaar hing het voortbestaan aan een zijden draadje. Er is nu een nieuw bestuur gevormd waardoor de toekomst van het evenement voor een aantal jaren veilig is gesteld. Het oude bestuur deed vorig jaar nog een noodoproep, waarbij gesteld werd dat het evenement in gevaar kwam als niemand zich meldde.

‘Hele bestuur wilde stoppen’

Wim Mulder was één van de mensen die van zich liet horen. ,,Op de eerste avond bleek dat eigenlijk het gehele bestuur er mee wilde stoppen. Dat was wel even een ding, want het is anders als je aansluit bij een clubje ervaren bestuurders.” Na een aantal oriënterende gesprekken is er een nieuw bestuur gevormd met vijf 'nieuwelingen'. Dat is een kleiner bestuur, weet Mulder ,,We werken met vaste vrijwilligers voor bijvoorbeeld het parcours. Voor hen is het niet noodzakelijk dat zij elke vergadering aanwezig zijn. Op die manier houdt je het voor je vrijwilligers leuk.”